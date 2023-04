Homem perseguido aos tiros e executado em centro comercial no Rio de Janeiro

A brutal execução a tiro de um homem no centro comercial Taquara Plaza Shopping, na cidade brasileira do Rio de Janeiro, provocou, além dessa morte, o pânico generalizado entre as pessoas que ali se encontravam na noite desta sexta-feira. A vítima foi perseguida pelos homicidas aos tiros até ser encurralado ao tentar fugir pela escada rolante e ser mortalmente alvejado.

A vítima, de 28 anos, circulava pelo segundo andar do centro comercial quando foi abordada pelos criminosos. Tentando fugir, o homem correu em desespero para uma das escadas rolantes, na aparente tentativa de descer até ao rés-do-chão e sair do local, mas não conseguiu.

Começando a disparar ainda no segundo andar, enquanto perseguiam o jovem, os assassinos conseguiram alcançá-lo na escada rolante e não tiveram dificuldade em matá-lo com novos disparos. O corpo da vítima foi levado pelo movimento da escada rolante até ao andar de baixo, onde ficou exposto aos olhares estarrecidos das pessoas, enquanto os suspeitos fugiam.

O ruído das vários tiros provocou pânico até mesmo entre clientes do Taquara Plaza Shopping que não assistiram ao brutal crime, e as pessoas, sem saberem exatamente o que estava a acontecer, começaram a correr em todas as direções. Muitas lojas fecharam as portas o mais rapidamente que puderam, e na praça de alimentação, um amplo espaço aberto, e nos corredores, pessoas que não conseguiram proteção nos estabelecimentos entraram em desespero, já que inicialmente ninguém sabia o que estava a acontecer.