Um homem foi perseguido por um esquilo bebé e chamou a polícia para o capturar. O caso aconteceu esta quinta-feira em Karlsruhe, na Alemanha, com as autoridades a conseguirem resolver a situação rapidamente.A polícia capturou o pequeno roedor quando o animal caiu de sono, cansado por correr atrás do homem.Os agentes gostaram tanto do esquilo que o nomearam como nova mascote, com o nome Karl-Friedrich.O animal ficou ao cuidado da polícia até ser levado para um centro de resgate.