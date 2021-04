Homem preso durante 17 anos por violação consegue provas de ADN em como é inocente

Andrew Malkinson, de 55 anos, passou os últimos 17 anos preso por violação de uma mulher em Manchester. O crime remonta a 2003 e o homem pode afinal estar inocente.De acordo com o jornal britânico Daily Mail, Andrew sempre alegou inocência apesar de ter sido condenado pelo júri - nos tribunais ingleses, os processos penais graves são realizados perante um juiz e um júri composto por doze cidadãos que decidem se o réu é inocente ou culpado - que decidiu com base nos relatos de testemunhas.Mesmo sem provas, o antigo segurança foi condenado a prisão por violação. Malkinson foi libertado em dezembro após ter passado 10 anos extra na cadeia por ter negado sempre o crime de que era acusado e luta agora por limpar o seu nome.A defesa do antigo recluso conseguiu provas de ADN que revelam que o verdadeiro violador ainda está a monte e nunca foi identificado.

O Supremo Tribunal já concedeu o pedido de Malkinson para uma revisão judicial do caso.

Juntamente com as novas provas de ADN, a Polícia de Greater Manchester também admitiu que enganou o tribunal na época ao apresentar duas das suas principais testemunhas como honestas. Essas duas testemunhas afirmaram ter visto Malkinson perto da cena do crime.