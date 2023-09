Homem processa hospital em cerca de 938 milhões de euros por tê-lo deixado assistir ao parto da mulher

Um homem processou o Royal Women's Hospital, em Melbourne, na Austrália, no valor de 938 milhões de euros, por tê-lo deixado assistir ao parto da mulher, avança o The Independent. Anil Koppula diz que o facto de ter assistido à cesariana da companheira, em janeiro de 2018, desencadeou-lhe uma "doença psicótica" e provocou a "rutura do seu casamento"."O Sr. Koppula alega que foi encorajado ou autorizado a observar o parto e que, ao fazê-lo, viu os órgãos internos e o sangue da sua esposa. Ele diz que o Hospital violou o dever de cuidado que lhe devia e é responsável por pagar-lhe uma indemnização", diz o documento do tribunal, citado pelo The Independent.O hospital garante não ter violado um "dever de cuidado" e que Anil Koppula não sofreu qualquer lesão "como resultado do seu tempo nas instalações".Segundo a empresa de cuidados de saúde Banner Health, citada pelo Independent, os familiares que acompanham a cesariana de uma mulher devem ter consciência do seu próprio comportamento.