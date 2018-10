Homem procurado pela polícia nada nu com tubarões

Autoridades acusam-no de ter assaltado uma pessoa antes de ir para o aquário.

Um homem, de 37 anos, entrou sem roupa no tanque de tubarões no Ripley’s Aquarium of Canada, em Toronto, no Canadá, na última sexta-feira, 12 de outubro. Quando saiu da água, caminhou pelo local ainda nu.

Outro visitante que estava no Aquário filmou o homem a nadar pela piscina dos tubarões, conhecida como "Lagoa Perigosa", e publicou o vídeo nas redes sociais. As imagens podem chocar.







A polícia identificou o "nadador" nesta segunda-feira, 15 de outubro, e afirmou que já procurava David Weaver desde sexta-feira por um alegado assalto junto ao teatro Medieval Times, também em Toronto, segundo avança o BuzzFeed News. Um homem ficou gravemente ferido na sequência deste ataque.

As investigações das autoridades indicaram tratar-se da mesma pessoa que tinha feito o assalto antes. Agora, o homem também é procurado por ter nadado nu no Aquário.



O tanque onde entrou contém as espécies tubarões-tigre-de-areia, peixe-serra verde, garoupas de Queensland, moreia-verde, lookdowns e tartarugas-de-assento e tartarugas verdes, de acordo com o site oficial do Aquário.