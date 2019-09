Homem pulverizado com extintor depois de acender um cigarro

O dono de um restaurante pulverizou um homem na cara com um extintor em Salt Lake city, EUA, quando este se recusou a apagar um cigarro à porta do estabelecimento, numa zona em que é proibido fumar. O momento foi filmado e o vídeo publicado nas redes sociais.O vídeo partilhado no Facebook mostra Jamison a pulverizar o fumador Jon Bird, que se recusou a seguir as regras, na cara.Bird disse a uma estação televisiva local que estava a fazer trabalho voluntário num festival que decorria na cidade e não se apercebeu de que era proibido fumar no local onde se encontrava.De acordo com o The Independent, as autoridades chegaram momentos depois mas o dono do restaurante já tinha abandonado o local.Jon diz ter sido agredido e contratou um advogado para processar Alex. "Preciso de informações sobre este homem. Agrediu-me e fugiu do local antes da polícia chegar. Alguém conhece um advogado que me possa ajudar? Nunca pensei que isto pudesse acontecer", pode ler-se.Segundo o jornal, o polícia de Salt Lake City afirma que Jamison pode vir a enfrentar uma acusação por agressão e incentivou as pessoas a contactarem as autoridades perante discussões semelhantes para evitar futuros conflitos. A lei do estado americano de Utah proíbe que sejam acendidos cigarros a menos de sete metros de qualquer estabelecimento.