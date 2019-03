Homem que agrediu funcionária do McDonald's condenado a dois meses de prisão

Ciente ficou furioso por mulher ao balcão não lhe conseguir dar uma palhinha, na Florida, EUA.

Um homem, Daniel Willis Taylor, de 40 anos, que agrediu uma funcionária do McDonald's na Florida, Estados Unidos, por não ter uma palhinha para lhe dar, foi condenado pelo tribunal a dois meses de prisão.Segundo avança a Associated Press, o homem tem de permanecer longe do restaurante em questão e de todos os funcionários do estabelecimento, no qual o incidente foi filmado Daniel Willis Taylor vai ainda receber tratamento psicológico e terá de pagar uma multa de cerca de 900 euros.Recorde-se que o episódio das agressões aconteceu em véspera de ano novo, num momento em que é possível ver a funcionária que estava ao balcão a ser violentamente agredida.A funcionária foi identificada como Yasmine James, de 20 anos.