O homem que agrediu à chapada o presidente francês, Emmanuel Macron, foi condenado esta quinta-feira a quatro meses de prisão efetiva.A pena total é de 18 meses, dos quais 14 com pena suspensa durante dois anos.O caso aconteceu na passada terça-feira durante uma visita do presidente francês a Tain l'Hermitage, no Drôme. Um homem agrediu Macron durante a visita e acabou de imediato detido.