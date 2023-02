Homem que assassinou o 'rapper' Nipsey Hussle condenado a 60 anos de prisão

Duas outras pessoas ficaram feridas durante o tiroteio.



O homem que assassinou a tiro o 'rapper' Nipsey Hussle, em 2019, em Los Angeles, nos EUA, foi condenado a 60 anos de prisão, esta quarta-feira.Hussle, um artista norte-americano nomeado para os prémios Grammy 2019, tinha 33 anos quando foi morto, à porta de uma loja de roupa.O juiz condenou Eric Holder, o atirador, a 25 anos de prisão pela morte de Hussle e mais 25 anos de prisão por ter cometido o crime com recurso a arma nde fogo. O homem deve também cumprir mais 10 anos de prisão por ter disparado contra outros dois outros homens ,que estavam com Hussle na altura do crime.Segundo o Los Angeles Time, Holder estava com uma mulher quando abordou o 'rapper', à porta de uma loja. Após uma breve troca de palavras, Holder voltou ao local e abriu fogo contra Hussle.