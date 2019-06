Homem que empurrou idoso para linha do metro em Londres condenado a prisão perpétua

Um homem que empurrou um idoso de 91 anos, em abril do ano passado, para a linha do metro de Londres, em Inglaterra, foi condenado a prisão perpétua.Segundo avança a imprensa internacional, Paul Crossley, de 47 anos, sofre de esquizofrenia e tinha consumido o equivalente a 671 euros em cocaína, um dia antes do que aconteceu."É óbvio que as drogas reduziram o efeito da medicação", disse o procurador Nicholas Hilliard, segundo avança o The Mirror.As imagens do momento em que o homem é empurrado para a linha do metro tornaram-se virais nas redes sociais.