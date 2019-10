Homem que encontrou a mãe morta torna-se sem-abrigo e vive em estacionamento de supermercado

Um homem de 39 anos que encontrou a sua mãe morta em casa regressou à vida de sem-abrigo após não poder permanecer em casa desde a morte da progenitora, há cerca de três meses, em Hull, Inglaterra.Segundo avança o jornal Mirror, Paul Hall alegou ter sido forçado a voltar à vida nas ruas e admite passar os seus dias no parque de estacionamento do supermercado Lidl.De acordo com o mesmo jornal, o homem alega que todos os seus pertences foram roubados enquanto dormia.Hall, que tem lutado contra problemas de saúde mental e de álcool, confessou preferir morar nas ruas do que ter um teto, apesar de se mostrar preocupado com a próxima estação, o inverno."Perdi a minha bicicleta, colchão e colcha. Fui dar uma volta e quando voltei não tinha lá nada. É mais difícil conseguir algo quente para me aquecer à noite do que comida, então está a custar-me muito", confessou o homem.