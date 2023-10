Homem que esfaqueou menino de seis anos nos Estados Unidos declara-se inocente perante juiz

Um homem do Illinois, nos Estados Unidos, que está acusado de homicídio e de crimes de ódio por ter esfaqueado até à morte um rapaz muçulmano de seis anos e causado ferimentos à mãe da criança, declarou-se esta segunda-feira inocente perante o juiz, durante uma audiência de acusação.De acordo com a polícia, citada pela Reuters, Joseph Czuba, de 71 anos, era senhorio desta família e perseguia-os devido à religião. Segundo a mesma fonte, o ataque é tratado como um crime de ódio, influenciado pelo conflito entre Israel e o Hamas. O advogado George Lenard fez a declaração em nome de Czub, que não falou, segundo a NBC News de Chicago.De acordo com a Reuters, o homem está acusado do esfaqueamento fatal de Wadea Al-Fayoume, de seis anos, e de ferir a mãe do menino, Hanaan Shanin, de 32 anos, a 14 de outubro, em Plainfield Township, a cerca de 64 quilómetros a sudoeste de Chicago.O menino foi golpeado 26 vezes com uma faca de estilo militar com uma lâmina de serra de 18 centímetros, segundo comunicado do Gabinete do Xerife do Condado de Will, citado pela Reuters.O suspeito permanece na prisão sem direito a caução. O Departamento de Justiça abriu uma investigação federal sobre a morte do menino de seis anos.