Homem que invadiu aeroporto de Hamburgo já tinha fugido com a filha para a Turquia sem a autorização da ex-mulher

O homem, de 35 anos, que i nvadiu o aeroporto de Hamburgo na Alemanha num carro onde levava a filha de quatro ano s já a tinha raptado anteriormente. O suspeito, que se entregou este domingo às autoridades, tinha problemas com a ex-mulher e lutava pela custódia da menina.Segundo um comunicado divulgado esta tarde pela polícia de Hamburgo, o homem de nacionalidade turca chegou a ser investigado em março do ano passado por suspeito de sequestro de menores. Na altura, tinha decidido viajar com a filha para a Turquia sem a autorização da mãe da criança.Este sábado, depois de mais uma discussão, o suspeito empurrou a antiga companheira e fugiu com a criança de carro em direção a Hamburgo. Ao chegar ao aeroporto daquela cidade, o homem disparou tiros ao ar e atirou cocktails molotov.O aeroporto teve que ser encerrado e vários voos foram cancelados e evacuados. Só depois de mais de 16 horas em negociações com a polícia, o suspeito decidiu desistir do plano inicial e foi preso sem resistência."As investigações da Polícia Criminal do Estado de Hamburgo estão em andamento. Por parte do Ministério Público, o processo está atualmente a ser conduzido pelo departamento de crimes capitais e será assumido amanhã pelo Gabinete Central de Segurança do Estado do Ministério Público de Hamburgo" pode ler-se no comunicado da polícia de Hamburgo.