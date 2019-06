Homem que matou colegas em Virginia Beach lavou os dentes antes do massacre

O homem que na sexta-feira matou 12 colegas em Virginia Beach lavou os dentes num WC do edifício pouco antes do massacre e conversou descontraído com um colega ao qual desejou um bom fim de semana.Esta revelação surge a par da publicação da sua fotografia e das dos colegas que matou sem razão aparente.DeWayne Craddock, de 40 anos, era engenheiro nos serviços municipais há 15 anos e, segundo alguns, era um empregado revoltado.Mas, Joseph Scott, o colega que conversou com ele no WC antes dos homicídios, não concorda."Gostava dele, penso que era uma boa pessoa. Falávamos da família, dos amigos, de viagens", conta Scott, dizendo lamentar vê-lo agora retratado como uma pessoa malévola."Alguma coisa aconteceu, ele não era assim", concluiu.A polícia não confirma, contudo, se Craddock estaria na iminência de ser despedido e se esse terá sido o motivo do massacre.