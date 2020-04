Homem que matou mãe e dois tios à machadada detido em Lunda-Sul

O Serviço de Investigação Criminal e a Polícia Nacional da Lunda-Sul detiveram, na noite de domingo, um homem de 32 anos por homicídio de três familiares, a mãe e dois tios, anunciaram hoje as autoridades angolanas.

De acordo com a polícia, o jovem assassinou as três pessoas nas cabanas de um terreno agrícola na zona da Cawelele, a 45 quilómetros de Saurimo, com recurso a um machado, com o qual os atingiu na cabeça, pernas e braços.

Segundo testemunhos de outros familiares, o presumível autor sofre, alegadamente, de epilepsia, que evoluiu para distúrbios mentais.

No local, foi encontrado e apreendido o machado utilizado no crime. Os três corpos foram removidos e depositados na morgue do Hospital Provincial, tendo aberto um processo-crime para ulteriores trâmites processuais.

A polícia da Lunda Sul informou ainda sobre a detenção, no sábado, de três jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 21 anos, por alegado envolvimento no homicídio de um outro jovem de 21 anos, ocorrido no município de Saurimo, na via pública.

O crime ocorreu por volta das 18h00, quando a vítima convivia com os supostos autores do crime, os quais, devido a um desentendimento, esfaquearam o jovem na barriga, tendo sido socorrido e transportado pelos mesmos até ao hospital, ao qual já chegou sem vida.