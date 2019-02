Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem que matou mulher e filhos admite que se "divertiu" a fazê-lo

Alan Hawe, de 40 anos, escreveu uma carta de cinco páginas antes de se suicidar, na Irlanda.

12:46

Um homem, Alan Hawe, de 40 anos, que matou a mulher e os três filhos e se suicidou de seguida, no condado de Cavan, Irlanda, em 2016, deixou uma carta de despedida de cinco páginas na qual escreveu que "gostou" de os ter assassinado e se "divertiu".



Segundo revela o jornal Mirror, pode ler-se na carta "não tinha outra forma de os matar". "Acho que sofro de algum tipo de psicose que me fez gostar do que fiz", contou Hawe.



De acordo com a mesma fonte, o homem foi encontrado em flagrante a assistir a pornografia na escola no telemóvel.



"Ele foi atrás dela e bateu com um machado na cabeça dela. Esfaqueou-a nas costas e ela levantou a mão para se defender", explicou a irmã da vítima.



O homem de 40 anos explicou ainda na carta que matou os filhos porque "não podia deixar os meninos órfãos".