Homem que negava existência da pandemia e recusava usar máscara morre infetado com a Covid-19

Gary Matthews, um artista de 46 anos que recusava a existência de uma pandemia, morreu no passado dia 13 de janeiro, um dia depois de testar positivo à Covid-19.



O homem recusava usar máscara e não cumpria as regras de distância física requeridas para evitar o aumento de contágios. Estava há uma semana a sentir-se doente até ter feito o teste, segundo avança o The Guardian.





Gary fazia exercício físico regularmente e era conhecido localmente pelas suas teorias da conspiração contra a pandemia. O artista sofria de asma, porém a família não tinha conhecimento dessa sua patologia. Andava com o inalador consigo não para controlar a doença respiratória mas sim para ter uma desculpa para não usar máscara.A família recorda-o como um "brilhante artista" que não merecia o que aconteceu.