Homem que regressava da lua de mel apalpa jovem durante viagem de avião

Um homem de 37 anos e recém-casado apalpou uma jovem estudante debaixo do cobertor durante duas horas, enquanto regressava de avião da viagem de lua-de-mel.Robert Van Den Bergh, é acusado de acariciar a coxa da jovem no voo entre 31 de dezembro de 2019 e 1 de janeiro de 2020, de acordo com o jornal Daily Mail.A estudante de economia, tinha tomado dois comprimidos para dormir e não reparou no que estava a acontecer, até ao momento em que acordou. Esta levantou-se e pediu aos comissários de bordo para trocar de lugar.A mulher de Robert viajava num outro voo de regresso a casa.Mais tarde, em conversa com a polícia, o homem referiu que era dificil manter a distância da pessoa do lado na zona de classe económica e negou a agressão sexual.