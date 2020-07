Homem que se recusava a usar máscara morre com coronavírus

O homem que se recusava a usar máscara morreu vítima do novo coronavírus em casa, em Port Clinton, Ohio.Richard Rose, de 37 anos, era um veterano do exército e acabou por morrer devido às complicações da doença, a 04 de julho. Quando soube que estava infetado com covid-19, Richard desvalorizou."Não vou comprar a porcaria de uma máscara. Não cedo a modas", escreveu a 28 de abril. Richard Rose fazia várias publicações onde revelava que saía várias vezes, no momento em que era aconselhado às pessoas para ficarem em casa.No entanto, o discurso de Richard foi-se alterando com o avançar da doença. Dois dias antes de morrer, o homem revelou mesmo que se sentia bastante mal. "Isto da covid é uma porcaria. Estou sem fôlego só de estar sentado", desabafou.As publicações de Richard têm sido agora partilhadas por centenas de pessoas, por forma a sensibilizar os menos crentes para a nova realidade do coronavírus, apelando a que sejam seguidas as recomendações das autoridades de saúde.