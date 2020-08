Homem que sequestrou, violou e matou menina de 10 anos executado com injeção letal

Keith Nelson, um assassino condenado à pena de morte nos Estados Unidos, foi executado na sexta-feira com uma injeção letal. O criminoso violou e assassinou uma menina de 10 anos no Kansas, em 1999.Um funcionário da prisão questionou Keith se queria dizer umas últimas palavras. Segundo um jornalista selecionado para acompanhar a execução, Nelson não proferiu uma palavra e demorou cerca de 9 minutos a morrer, avança o Mirror."Eu não esperava que ele falasse porque ele nunca sentiu remorços", disse a mãe de Pamela.A menina foi sequestrada em frente à casa onde habitava com os pais. Estava a patinar quando Nelson a levou. Acabou por ser violada e estrangulada com um arame.Nelson, de 45 anos, foi declarado morto às 16h32 (hora local) pelo Departamento de Justiça em Terre Haute, no estado de Indiana.O governo de Donald Trump, a favor da pena de morte para crimes graves, já realizou mais execuções do que nos 57 anos passados.