Homem que sobreviveu a dois cancros ganha quatro milhões de euros na lotaria

Um homem ganhou o prémio de lotaria de Oregon, nos Estados Unidos, esta sexta-feira, desafiando uma vez mais as probabilidades, depois de vencer o cancro duas vezes.

De acordo com um comunicado da Lotaria do Oregon, citado pela imprensa internacional, Stu MacDonald compra um boletim do jogo Megabucks todas as semanas e é sempre lembrado pela sua esposa Claudia para "comprar o boletim vencedor".

O contemplado comprou o bilhete a 7 de setembro e nesse dia Claudia esqueceu-se de lhe fazer o pedido habitual, conta a lotaria de Oregon.



No entanto, a compra do marido valeu-lhes 4,1 milhões de euros.

"Sou um homem com muita sorte. Venci o cancro duas vezes e estou aqui. Isso é incrível", disse Stu depois de ganhar o prémio.