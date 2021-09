Homem que tentou matar Ronald Reagan vai ficar em liberdade incondicional

John Hinckley Jr., o homem que tentou matar o então presidente norte-americano Ronald Reagan, em 1981, vai ficar em liberdade incondicional em junho de 2022.



A informação, avançada pela CBS News, tem por base uma decisão de um juiz federal do Distrito de Columbia conhecida esta segunda-feira.







O recluso teve direito a semanas com a família em 2007 e em 2016 foi lhe concedida liberdade condicional.



Para além do presidente, Hinckley atingiu ainda um polícia, um agente dos serviços secretos e o secretário de imprensa que ficou numa cadeira de rodas até morrer, 33 anos depois.



Hinckley não compareceu em tribunal, alegando que não está interessado "no ataque das câmaras" da comunicação social.