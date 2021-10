Homem que violou mulher em comboio nos EUA é sem-abrigo e diz que sexo foi consensual

Fiston Ngoy, o homem de 35 anos, queDe acordo com as declarações do acusado à polícia de Filadélfia, este reconheceu a mulher e tentou puxar conversa. Ngoy disse que a mulher estava bêbeda e sozinha no dia do ataque e que tudo foi consensual.As imagens do crime captadas pelas câmaras de vigilância contrariam, no entanto, a versão do suspeito e reforçam o relato da vítima. Nesse vídeo é possível ver Ngoy a tentar tocar e apalpar a vítima ao longo de 45 minutos até ao ataque cerca das 22h00.A mulher disse à polícia que bebeu algumas cervejas após o trabalho, mas apanhou o comboio errado. Cerca de um minuto depois, Ngoy também entrou, de acordo com o depoimento. Foi então que começou a falar com ela e se sentou ao seu lado ate começar a tocá-la e a agarrá-la a certo altura. A cada tentativa, a mulher empurrava Ngoy para longe, segundo as imagens.Contrariamente ao que diz o suspeito, a vítima afirma nunca ter visto Ngoy.

Ngoy encontra-se preso desde segunda-feira sob fiança de 180 mil dólares, cerca de 154 mil euros, acusado de violação e agressão sexual.