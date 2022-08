Homem resgata família de casa totalmente inundada nos EUA

Um homem resgatou uma família que se encontrava dentro de uma habitação totalmente inundada no leste do estado norte-americano do Kentucky.

O resgate foi filmado por Randy Polly, que afirmou à CNN ter registado o momento na quinta-feira, quando se encontrava preso numa zona de terra em frente à casa que se encontrava inundada, cita a agência Reuters.

Randy Polly terá ligado para o número de emergência (911) após ouvir a família gritar por ajuda e foi então que viu um homem nadar até à casa e proceder ao resgate.

As três vítimas, uma mulher de 98 anos e dois homens, estão a salvo e a recuperar no hospital.

Segundo o governador do estado do Kentucky, Andy Beshear, as inundações provocadas pelas chuvas torrenciais no leste do Kentucky mataram pelo menos 30 pessoas, incluindo crianças. As autoridades locais estão a trabalhar para fornecer abrigo e comida a milhares de pessoas que se encontram deslocadas.