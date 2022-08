Homem resgatado após estar 16 horas dentro de veleiro virado no mar

A Guarda Costeira espanhola resgatou, na segunda-feira, um francês de 62 anos que esteve 16 horas dentro de um veleiro que virou na costa da Galiza, no norte de Espanha.

Segundo a guarda costeira, foi enviado um sinal de rádio às 20.23 horas de segunda-feira, quando o barco Jeanne SOLO Sailor se encontrava a 14 milhas das Ilhas Sisargas.

Um dos três helicópteros enviados para o local encontrou o barco virado uma hora depois, pouco antes do pôr do sol, e um mergulhador foi mobilizado para perceber se existiriam sinais de vida. O marinheiro preso dentro do barco guiou a equipa de resgate ao ir batendo nas paredes do casco da embarcação.



A equipa de resgate, composta por cinco mergulhadores equipados com balões de reflutuação, segurou, então, o veleiro para evitar que este se movesse com a agitação marítima e dois dos mergulhadores inspecionaram depois a embarcação e encontraram a porta do veleiro aberta e o marinheiro.

O homem foi resgatado e transferido de helicóptero para um hospital para ser examinado.



Segundo as autoridades, o homem sobreviveu porque tinha vestido um fato especial usado em competições de vela.