Um homem que esta segunda-feira fazia uma caminhada nas margens do rio Gravina, em Matera, no sul de Itália, ficou ferido e teve de ser resgatado de helicóptero.



A cidade, que tem um centro histórico famoso pelas casas escavadas na pedra, foi cenário do filme "007 – Sem Tempo para Morrer" (2019).

Ver comentários