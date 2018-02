Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem revela benefícios de ter dois pénis

Autor de livro sobre a condição rara garante que a sua vida sexual em nada sai prejudicada.

26.02.18

Tal como as mulheres, que podem nascer com uma condição rara que as faz vir ao mundo com dois úteros e duas vaginas, o mesmo pode acontecer aos homens, que podem nascer com dois pénis.



É o caso deste homem, que apesar de querer manter o seu nome no anonimato, tem feito furor através dos media, que têm vindo a difundir a sua história de vida.



Conhecido apenas por "Rapaz de pénis duplo", o homem começou por chamar a atenção quando revelou a sua condição num fórum online onde o objetivo é que os utilizadores façam as mais variadas perguntas entre si.



Mais tarde, o homem escreveu e lançou o seu primeiro livro, que se baseia na sua própria vida e na experiência que é viver com difalia, a anomalia congénita que o faz ter dois pénis e que afeta cerca de um em cada 5,5 milhões rapazes nos EUA.



O jovem revela que no seu caso, ambos os pénis são ativos sexualmente, algo que não é muito comum entre as pessoas com esta condição de saúde rara.



Em declarações à Unilad, o homem revelou que já recebeu propostas para participar em filmes pornográficos, mas que nunca aceitou.



Para o "Rapaz de Pénis Duplo", é mais importante a sua missão de valorizar as individualidades de cada um do que fazer dinheiro e tornar-se famoso á sua condição. "Os meus pais sempre me fizeram crer que eu era único e isso nunca me fez questionar-me. Quero ajudar pessoas dessa forma também", revela.



Quanto à sua vida sexual, o homem garante que nunca saiu prejudicada, e que pelo contrário, sempre teve vários parceiros, tanto homens como mulheres.



"Quando era adolescente gostava até de surpreender as pessoas que se envolviam comigo. Não lhes contava que tinha dois pénis porque adorava ver as suas reações. Algumas eram boas, outras eram demasiado chocantes", revela.



Hoje em dia, o homem gosta de alertar os seus parceiros previamente, para que estes não se assustem.