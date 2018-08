Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem sai de casa nu para impedir ladrão de lhe roubar o carro

Homem estava em casa com a namorada e assim que ouviu o alarme desceu à rua.

13:05

Stephen Cullen, de 29 anos, conseguiu impedir um adolescente de lhe roubar o próprio carro à porta de casa, ao sair da sua habitação completamente nu, na noite da passada terça-feira.



O jovem e a namorada, de 33 anos, estavam a ver televisão em casa, em Newcastle, no Reino Unido, quando ouviram o alarme do veículo soar por volta das 23h30. Sem pensar em mais nada, o homem saltou imediatamente do sofá e nem pensou em vestir-se, descendo à rua completamente nu.



Imagens captadas por câmaras de videovigilância mostram o homem a contraatacar o ladrão adolescente e a deixá-lo indefeso no chão. Logo a seguir, é possível ver a namorada a correr em direção ao exterior para lhe dar um robe.



"Aquele carro é o meu maior orgulho, não poderia deixar que alguém o roubasse", explicou à imprensa internacional.