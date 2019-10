Homem salta grade e enfrenta leão em Jardim Zoológico

A man jumps into the lion's enclosure in Delhi's zoo, rescued. pic.twitter.com/VZWQntI80r — Bhartendu Sharma (@Bhartendulkar) October 17, 2019

Um homem, de 28 anos, saltou a grade de proteção da jaula de leões num Jardim Zoológico de Nova Deli, na Índia, e confrontou o animal, deitando-se também ao lado dele.Segundo avança a imprensa internacional, o homem, Rehan Khan, tentou brincar com o animal como se fosse de companhia. O leão parece ter alinhado na brincadeira e colocou-lhe as patas dianteiras em cima dele.As imagens estão a correr as redes sociais. Quem estava no local ainda tentou que o homem abandonasse a jaula, mas inicialmente sem sucesso. O indiano só foi, passado algum tempo, resgatado pelos funcionários do zoo.Ao que tudo indica, Rehan Khan sofre de problemas psiquiátricos, sendo que foi por isso que não acabou responsabilizado pelos seus atos.