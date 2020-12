Homem salva veado em lago gelado nos Estados Unidos

Because you want to see a man saving a deer that is stuck on a frozen lake back to safety. pic.twitter.com/ihZSUJIwql — Danny Deraney (@DannyDeraney) December 24, 2020

Um homem arriscou atravessar um lago gelado no Wisconsin, Estados Unidos, para salvar um veado que estava imobilizado, sem se conseguir colocar de pé.Devido ao peso do animal, não teve outra opção do que fazê-lo deslizar até à margem.Num vídeo amplamente divulgado, o animal é visto a ser empurrado pelo homem ao longo de uma grande extensão do lago, enquanto permanecia calmo.De acordo com uma publicação no Facebook, o homem foi identificado como Gil Lancour. Enquanto conduzia perto dos pântanos de Cranmoor, durante o trajeto para casa, avistou o animal em perigo e decidiu socorrê-lo.O homem está a ser saudado como um 'herói'.