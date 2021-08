Homem saudável e em forma que era contra a vacinação da Covid-19 morre aos 42 anos com a doença

John Eyers tinha 42 anos e uma paixão por escalada. Era um homem saudável e em forma, pai de uma jovem de 19 anos, que se recusou a tomar a vacina contra a Covid-19. A irmã, Jenny McCann, recorreu esta segunda-feira às redes sociais para anunciar a morte de John, vítima da Covid-19, lançando um alerta para a importância da vacinação.



De acordo com a mulher, o irmão acreditava que mesmo que fosse infetado, sofreria apenas com sintomas ligeiros da doença uma vez que não tinha qualquer problema de saúde e era um homem ativo e saudável.





Southport, Inglaterra, foi descrito como "o homem mais saudável que conhecia". Quatro semanas antes de morrer, o irmão tinha estado a fazer escalada e a acampar nas montanha em Welsh.



Após ter sido infetado com o coronavírus, John acabou por ter de ser ventilado. A irmã afirma que as últimas coisas que John lhe confessou foi que se arrependia de não ter sido vacinado.





O especialista em construção de"Ele pensou que se ficasse com Covid-19, ficaria bem. Achou que teria uma doença leve. Ele não queria colocar uma vacina no corpo", disse McCann no Twitter.Jenny lamenta a perda do irmão que deixa orfã uma jovem de apenas 19 anos e deixa os seus filhos sem o "tio divertido". Pede que a história do irmão possa levar alguns céticos a vacinarem-se e que isto possa servir para salvar vidas.