Um homem de 57 anos sobreviveu 27 horas no mar após ser arrastado por uma onda do tsunami que varreu o arquipélago de Tonga no passado sábado.









Lisala Folau, que vive na pequena ilha de Atata, estava a pintar a casa quando foi avisado do tsunami por um familiar. Trepou a uma árvore e conseguiu escapar à primeira onda mas, quando desceu, foi arrastado por outra onda para o alto-mar. Sem conseguir voltar a terra, nadou, flutuou e agarrou-se a detritos durante várias horas para sobreviver.