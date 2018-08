Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem sobrevive a queda de quase 40 metros em Génova

Conheça a história do camionista que ficou à beira do abismo e do vendedor de jogos salvo entre escombros.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

A fotografia mais repetida após a derrocada da ponte Morandi, em Génova, mostra um camião parado à beira do abismo. O condutor conta que não conseguia acreditar no que via e "meteu marcha atrás para escapar daquele inferno". Mas se o camionista, que não quis ser identificado, ficou na ponte, Gianluca Ardini, de 29 anos, caiu com a carrinha no abismo e sobreviveu.



Chegou a ser incluído entre os mortos, mas os bombeiros retiraram Ardini, vendedor de jogos de computador, dos restos da carrinha, que ficou presa entre placas do tabuleiro da ponte, a cerca de dez metros do solo. Está hospitalizado, com um ombro partido e lacerações nas costas.



"É um miraculado, não me ocorre outra palavra. Agarrou-se com todas as forças por causa do filho", afirmou a namorada, Giulia Organo, grávida de oito meses. O colega que viajava com ele, Luigi Altadona, de 35 anos, não teve a mesma sorte e faleceu no local.



"Chovia muito e não se podia ir depressa", contou ao 'Corriere della Sera' o camionista, de 37 anos, que guiava o camião com logótipo verde da 'Basko': "Quando um carro me ultrapassou reduzi a velocidade para manter uma distância de segurança".



Foi esse cuidado que lhe salvou a vida. Segundos depois, o carro foi engolido pelo abismo e ele parou a escassos metros. "Passou diante de mim, não consigo esquecer, ainda o vejo", lembra Afifi Idriss, outro camionista que viu a fuga em pânico, a pé, do condutor do camião verde.