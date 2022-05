Um homem, Mykey O'Halloran, de Melbourne, Austrália, contou como sofreu ameaças de morte depois de decidir pintar sua casa com as cores do arco-íris, no ano passado.Mykey é cabeleireiro e partilha frequentemente vídeos dos penteados com os 600 mil seguidores que tem no TikTok e 153 mil que tem no Instagram. É especialista em visuais com tons de arco-íris, e decidiu pintar a casa que era bege com essas cores."Foram agressivos e homofóbicos", acrescentou. Um dos vizinhos ter-lhe-á dito que se pintasse a casa com as cores do arco-íris, iria voltar à casa do cabeleireiro para matá-lo.O influencer ficou impressionado com a resposta positiva da comunidade depois de partilhar os detalhes do incidente nas redes sociais e atualmente já tem a casa pintada como pretendia.