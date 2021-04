Homem fica com pele inchada e a descamar após toma da vacina de dose única da Johnson & Johnson

Um homem apresentou uma reação alérgica após receber a vacina de dose única da Johnson & Johnson contra a Covid-19.



De acordo com o jornal Daily Mail, Richard Terrell, de 74 anos e residente na Virgínia, EUA, começou a sentir um desconforto no braço quatro dias após ter sido inoculado.







A alergia estendeu-se rapidamente do braço para o resto do corpo, obrigando Terrel a consultar um dermatologista.



O paciente esteve cinco dias internado no hospital após os médicos terem concluído de que se tratava de um efeito colateral extremamente raro da vacina entre a genética de Terrel e a dose administrada.



O episódio foi transmitido ao Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Apesar da reação, médicos e paciente continuam a defender a vacinação contra a Covid-19.