Homem solteiro há dez anos põe-se à venda no Facebook na esperança de encontrar companheira

Um homem, solteiro há dez anos, resolveu pôr-se à venda na rede social Facebook em Kettering (Inglaterra), avança o jornal britânico Daily Star.

Na publicação que fez no grupo "Itens à venda em Coby e arredores" do Facebook, que teve mais de 70 partilhas e dezenas de comentários, escreveu estar "livre" e numa "boa condição/usado".







Alan Clayton, de 30 anos, que não teve sorte com as tradicionais aplicações para encontros, tem agora várias propostas de encontros. Já foi inclusive a um que não resultou mas assume manter a esperança.