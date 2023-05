Homem suspeito de drogar mulher e três filhos com pizza de canábis enquanto assistiam a filme

Um homem é suspeito ter drogado a mulher e os três filhos com uma pizza de canábis, na Austrália.De acordo com o jornal britânico Daily Mail o caso remonta a 19 de abril, quando o homem e a família assistiam juntos a um filme. Uma das crianças terá sentido os olhos a arder e a língua seca 20 minutos após ter começado a comer a pizza, revelam documentos das autoridades obtidos pelo The Advertiser e citados pelo Daily Mail.A mulher do suspeito julgou que os sintomas apresentados por todos os elementos da família estavam relacionados com uma eventual fuga de gás e forçou-os a saírem de casa. Para o local foi mobilizada uma ambulância, tendo todos sido transportados para o hospital.O Departamento de proteção de menores alertou a polícia no dia seguinte para o facto de que a família tinha consumido canábis, avançam documentos do tribunal citados pelo Daily Mail.As autoridades encontraram grãos de haxixe e óleo de canábis dentro de um recipiente para café dentro da casa. Foi também encontrado um aparelho para moer, mexer e extrair a essência das folhas de canábis.O advogado do suspeito já veio negar as acusações de que o homem é alvo. O suspeito é acusado de vários crimes, nomeadamente de venda e fabrico de droga controlada.