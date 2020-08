Homem suspeito de violar e engravidar sobrinha de 10 anos detido no Brasil

As autoridades brasileiras prenderam o suposto violador de uma menina de 10 anos, sua sobrinha e que fez um aborto legal nesta semana depois de ter engravidado na sequência de abusos sexuais, informaram fontes oficiais.

O governador do estado brasileiro do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou através das redes sociais que a prisão ocorreu na manhã de hoje e explicou que a sua equipa de segurança dará os "detalhes da operação" ao longo do dia.

"Que sirva de lição para aqueles que insistem em praticar um crime brutal, cruel e inaceitável desse tipo", escreveu o governador na rede social Twitter.