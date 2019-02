Homem tenta desviar avião com pistola e a ameaça de ter uma bomba

Passageiro disse ter engenho explosivo durante o voo, mas o aparelho aterrou em segurança no Bangladesh.

Bangladesh: Tense situation as police surround a plane at Chattogram airport after it was reported to be hijacked. The Dubai bound Biman plane is identified as flight BG147. pic.twitter.com/BtessHtKyZ — Sidhant Sibal (@sidhant) February 24, 2019

Um homem que afirmou transportar consigo uma bomba tentou este domingo desviar um avião no Bangladesh, mas o avião aterrou em segurança e os mais de 150 passageiros foram retirados, adiantou o chefe de aviação civil do país à AFP.O avião, um Boeing 737 da companhia Biman Bangladesh Airlines, partiu da capital bangladeshiana Daca tinha como destino o Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, mas devido à tentativa de desvio foi forçado a aterrar mais cedo, em Chittagong, uma cidade litoral no sudeste do país."Conseguimos salvar toda a gente", disse à AFP o vice-marechal Mofid, depois de as forças de segurança terem entrado no aparelho da companhia aérea Biman Bangladesh, e de terem detido um homem de 25 anos.A mesma fonte indicou à imprensa que o pirata do ar afirmou ter na sua posse uma pistola, estando agora a ser interrogado.No entanto, o chefe de aviação civil, o vice-marechal Nayeem Hasan, tinha declarado antes que o homem detido tinha garantido estar na posse de uma bomba."A julgar pelas conversas que mantivemos com ele, parece sofrer de distúrbios psicológicos", disse Hasa, depois da detenção do suspeito.Forças de elite da polícia, assim como do Exército e da Marinha estabeleceram um cordão em volta do avião depois de este ter aterrado, acrescenta a AFP.