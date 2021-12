Homem tenta eliminar infestação de cobras e acaba por incendiar a própria casa

Um homem, que usou carvão para tentar livrar-se de uma infestação de cobras, acabou por incendiar a própria casa, causando danos no valor de cerca de 883 mil euros (1 milhão de dólares).O acidente aconteceu em Maryland, nos EUA, no dia 23 de novembro. Os bombeiros relataram que o incêndio "deflagrou numa grande casa de família em dois ou três andares e que o telhado desabou", avançou o jornal The Guardian.

As autoridades referem que a causa foi "acidental" e que o "dono da casa usou fumo para tentar controlar a infestação de cobras". Acreditam que a fonte de calor escolhida foi o carvão, localizado "muito perto de combustíveis".



Esta não é a primeira vez que o incidente do género acontece nos Estados Unidos da América.

Em 2017, um homem destruiu grande parte da casa na Geórgia ao tentar "queimar um ninho de abelhas", relatou a Associated Press.