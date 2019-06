Homem tenta matar mulher grávida para pagar dívidas

Um homem de nacionalidade chinesa foi preso por tentar assassinar, a 9 de junho, a mulher grávida de três meses. A mulher foi empurrada pelo marido de um penhasco de 34 metros, durante a viagem do casal à Tailândia.

Wang Nan, de 32 anos, e o feto sobreviveram. A queda foi amparada por árvores do Parque Nacional Pha Taem, localizado na província de Ubon Ratchathani, Tailândia.

De acordo com um polícia de Charnchai, Tailândia, foi um turista que a encontrou deitada e ferida num percurso do parque.

Após ser examinada e tratada no hospital, a mulher foi questionada sobre o acidente pela polícia da Tailândia, que suspeitou de um possível crime.

A grávida declarou que tinha caído do penhasco após ter desmaiado. Mais tarde, Wang acusou o marido, Yu Xiaodong, de 33 anos, de a empurrar do precipício, de modo a conseguir pagar as suas dívidas com a sua fortuna milionária da esposa.

Mais tarde, Wang Nan explicou aos polícias que não tinha sido capaz de contar a verdade mais cedo, uma vez que o marido não a deixou sozinha desde a sua entrada no hospital para receber os cuidados médicos.

A polícia de Charnchai descobriu que todos os bens do casal pertenciam a Wang. O marido, cuja família tinha dificuldades económicas, acumulou uma grande quantidade de dívidas, ao que a esposa só concordou em pagar metade.

O homem negou a tentativa de homicídio e as autoridades esperam, até à data, pela aprovação do tribunal para prolongar a detenção do homem, de modo a conseguirem mais provas.