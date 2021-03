Homem toma controlo de avião na capital da Mauritânia e ameaça fazer explodir aparelho

Um homem não identificado terá tomado controlo de um avião esta quinta-feira no aeroporto de Nouakchott, na capital da Mauritânia. O suspeito ameaçou ainda fazer explodir a aeronave.De acordo com o News Alain Français, trata-se de um cidadão americano com um alegado "problema político" com o governo daquele país.Segundo a mesma fonte, o homem invadiu uma das aeronaves da companhia aérea "Mauritania Aviation" quando esta se encontrava estacionada no aeroporto internacional, sem passageiros no interior, exigindo que esta partisse.Em atualização