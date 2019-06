Homem torna-se comissário de bordo aos 62 anos

Um homem de 62 anos deixou o serviço militar para trabalhar num avião como comissário de bordo. Mark Heydon, de Porthcawl, País de Gales, não deixou que a idade o impedisse de realizar o seu sonho.

A ideia de se tornar comissário de bordo surgiu pela sua vontade de se sentir diferente. De acordo com Mark, existem várias coisas que sustentam as pessoas e "fazer algo que nos assusta é uma delas".

Em declarações ao jornal britânico Metro, o comissário de bordo disse que conseguir o emprego não foi fácil. O homem foi um dos 260 candidatos que foram selecionados entre mais de 12.000.

Mark tem agora um papel diferente depois de ser despedido do seu cargo oficial, no entanto, assumiu-o rapidamente devido ao seu à vontade com o atendimento ao cliente.

Janine Santos, uma passageira que se encontrava num voo a 3 de junho, partilhou uma fotografia com Mark, que completará 63 anos em julho, onde elogia o seu "incrível atendimento ao cliente". A mulher ficou emocionada, uma vez que o funcionário lhe fazia lembrar o pai, que tinha falecido recentemente com cancro.

A força de vontade de Mark também é vista com bons olhos por parte da sua esposa que cuida sempre do estado do uniforme e garante que o marido fica bem nele. A companheira segue todos os voos online em que Mark embarca, de modo a acompanhar as suas partidas e chegadas.