Homem transgénero dá à luz menino e critica tratamento das enfermeiras que o chamaram de 'mãe'

Um homem transgénero ficou transtornado ao ser chamado de "mãe" depois de ter dado à luz um menino.Bennett Kaspar-Williamnsd de 37 anos, iniciou a transição para homem em 2014 depois de ter percebido três anos antes que era transgénero. No ano seguinte submeteu-se à remoção do peito, numa operação que custou mais de 4400 euros.Em 2019 casou-se com o marido Malik e o casal decidiu ter filhos. O homem, que havia já passado por uma cirurgia a metade do corpo exceto na zona genital, decidiu que estaria confortável para carregar uma criança no ventre."Sempre soube que poderia engravidar, mas nunca foi nada que quis até ter aprendido a separar a função do meu corpo de qualquer outra noção de género", confessou Bennett ao Daily Mail.Bennett acabou por engravidar em 2020 sem qualquer intervenção médica.Hudson viria a nascer em outubro de 2020 através de cesariana. A chegada do bebé trouxe, contudo, questões de género."Apesar de ter barba, um peito liso e a palavra 'masculino' em todas as minhas identificações, as pessoas não deixavam de me chamar 'mãe' ou 'senhora'.