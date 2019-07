Homem transgénero que deu à luz luta para ser registado como pai do filho

Freddy McConnel é um homem transgénero que deu à luz um bebé e que agora luta para ser registado como pai do filho e não como mãe.Quando o seu filho - cuja identidade não foi revelada - nasceu, o homem entrou com uma ação legal contra o General Register Office, que administra o registo de nascimentos e de mortes na Inglaterra e no País de Gales, acusando a entidade de discriminação por não o deixarem identificar-se como pai.Em tribunal, o britânico viu o seu pedido ser negado por um juiz. No entanto, a decisão foi revista no início do ano pelo Supremo Tribunal do Reino Unido, pelo que é expectável que o desfecho venha a ser outro.Os advogados que representam os interesses do bebé alegam que caso o pedido do homem seja aceite, este será a primeira criança no Reino Unido a não ter uma mãe na sua certidão de nascimento, o que não seria benéfico para o bem-estar do menor.Freddy McConnel nasceu mulher, mas agora vive como um homem depois de ter realizado uma cirurgia para mudar de sexo. Apesar disso, o britânico ainda era biologicamente capaz de engravidar e dar à luz, tendo-se tornado homem legalmente após a criança nascer.A história de McConnel tornou-se bastante mediática após vários jornais britânicos terem relatado a história, depois do transgénero ter contado a sua história num documentário e num artigo do jornal The Guardian.