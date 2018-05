Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem trepa até ao quarto de menina de 8 anos e tenta abusá-la sexualmente

Filmagens de segurança mostram o indíviduo a entrar pela janela da menor, em Sydney.

16.05.18

Um indivíduo, cuja identidade não foi revelada, entrou pela janela do quarto de uma menina de oito anos em Sydney, na Austrália, com o objetivo de abusar sexualmente da criança, que conseguiu escapar e correr para a mãe.



As imagens foram captadas por uma empresa de videovigilância e mostram o homem a trepar de maneira a entrar no quarto da menor e a fugir dois minutos depois. A tentativa de violação ocorreu por volta das 3 horas da madrugada de segunda-feira.



O homem, alegadamente com sotaque britânico ou australiano, está a ser acusado de falar durante breves segundos com a vítima antes de a atacar, de acordo com o jornal The Sun.



A menina não ficou ferida fisicamente e conseguiu fugir para perto da mãe. As autoridades foram contactadas de imediato.



"A jovem vítima e sua família mostraram extrema coragem em se apresentar à polícia. O seu bem-estar é primordial", disse a chefe Karen McCarthy à ABC.



As autoridades estão a investigar o caso para determinar a identidade do suspeito.