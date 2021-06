Um agricultor utilizou um empilhador, sem pudores, para desviar um veículo estacionado em frente ao portão da sua propriedade, em Inglaterra. Não só desviou o carro do caminho, como também o destruiu e as imagens comprovam isso mesmo.As imagens mostram que o proprietário do veículo tenta impedi-lo de estragar o carro e de o arrastar pela estrada fora, mas sem sucesso.O condutor ainda deu alguns pontapés na máquina.Segundo o jornal Metro, a Polícia de Durham compareceu no local e está a investigar o caso.

Driver has blocked farm gate with his car.

Motorist has smartphone.

Farmer has forklift.

Who's gonna win this one?



