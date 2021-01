Homem vai processar loja que o expulsou por não usar máscara devido a "ansiedade"

Um homem vai processar uma loja britânica que o expulsou das suas instalações por não estar a utilizar máscara, segundo o jornal inglês Nottingham Post. Yannis Athanasiadis disse sofrer de ansiedade e que, por isso, não estava a utilizar máscara, no entanto, não tinha um certificado que o comprovasse consigo.

Yannis afirma que um funcionário da loja ameaçou chamar a polícia caso se recusasse a abandonar o local.

"A minha ansiedade estava tão má que estive quase para chamar uma ambulância – foi mesmo desconfortável para mim", confessou ao mesmo jornal.

Segundo as regras do governo britânico, as pessoas que tiverem um certificado que ateste que não precisam de usar máscara devido a problemas de saúde, só têm que o apresentar se assim o desejarem.

O homem resolveu voltar ao local posteriormente para escrever no livro de reclamações e prepara-se para avançar com o caso para tribunal.