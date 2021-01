Homem vê cancro curado após estar infetado com Covid-19

Um homem, de 61 anos, venceu um cancro após ter estado infetado com Covid-19.



Este caso foi tornado publico através do British Journal of Haemathology que dá conta da história de um doente que tinha uma inflamação nos gânglios junto ao diafragma e estava a receber hemodiálise devido ao diagnóstico que lhe tinha sido feito:linfoma de Hodgkin.





De acordo com os especialistas, a hipótese é que a infeção pelo coronavírus tenha desencadeado uma resposta imune antitumoral: as citocinas inflamatórias produzidas em resposta à infeção podem ter ativado células T específicas com antígenos tumorais.

Após o diagnóstico, o homem foi internado de imedito, onde lhe foi dito que teria também uma pneumonia devido à SARS-Cov-2. No entanto, 11 dias depois da infeção, o homem regressou a casa, sem receber outro tipo de medicação ou tratamento, de acordo com o artigo, citado pela BBC. No entanto (e de forma surpreendente) cerca de quatro meses depois, o exame de rotina veio comprovar o desaparecimento generalizado do linfoma.