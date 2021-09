Homem vence lotaria mas morre afogado antes de receber o prémio

Michigan com um bilhete de lotaria vencedor na carteira.Gregory Jarvis, de 57 anos, tinha na sua posse o bilhete que valia 45 mil dólares (mais de 38 mil euros), mas não chegou a receber o prémio, avança o The Independent. O homem morreu afogado, tendo o corpo sido encontrado dias depois por uma pessoa que passeava na praia.Os amigos de Jarvis contaram que o homem planeava utilizar o dinheiro para visitar o pai e a irmã que vivem no estado da Carolina do Norte."Pensamos que estaria a atar o barco quando escorregou e caiu. Bateu com a cabeça e acabou por cair à água. Não há suspeitas de crime", disse Kyle Romzek, chefe da polícia.A autópsia revelou que Jarvis tinha ferimentos consistentes com os que resultariam de bater com a cabeça, seguido de afogamento.A família está agora na posse do bilhete da lotaria.